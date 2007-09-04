Мороз подарил депутатам стихи о том, как мучается его душа
Сборник "Куют кукушки..." раздают в ВР
Народным депутатам пятого созыва в Верховной Раде раздали сборники поэзий Александра Мороза "Куют кукушки...".
Во вторник утром прямо в течение заседания сотрудники аппарата Верховной Рады внесли в зал несколько сот экземпляров поэтических сборников Мороза и раздали их депутатам.
На вопрос "Украинской правды", кто распорядился распространить книжки среди нардепов, одна из сотрудниц ответила: "Глава Верховной Рады".
В предисловии к книжке сказано, что "Куют кукушки..." – это новая книга поэзии народного политика Александра Мороза – сильного, целостного человека и государственника".
"В стихах бурлят чувства, которые возвышают, окрыляют или пекут, мучают душу автора, а потому они соответственно действуют и на читателя", - также говорится в аннотации.