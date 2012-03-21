В четверг, 22 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Может ли Украина начать переговоры с МВФ «с чистого листа»?

При каких условиях Украина сможет выплачивать долги МВФ?

Сможет ли Украина получить очередной кредит от МВФ, избежав повышения тарифов на газ для населения?

Как увеличение бюджетного финансирования социальной сферы может отразиться на дальнейшем сотрудничестве с МВФ?

Последствия для экономики и финансовой системы Украины прекращения сотрудничества с МВФ.

Экспертиза долговой политики Министерства финансов Украины.

Вероятность гиперинфляции в 2013 году.

Участники круглого стола:

1. Роман ШПЕК – старший советник ПАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины;

2. Игорь УМАНСКИЙ – экс-министр финансов Украины;

3. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;

4. Ирина ГОРИНА – народный депутат (ПР), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

5. Ирина ПИОНТКОВСКАЯ - экономист ИК «Тройка Диалог Украина»;

6. Александр СТАРОДУБЦЕВ – генеральный директор Брокерского дома «Открытие».

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