Через два дня некурения усиливаются вкус и запахи

Сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявлен днем без табака - предполагается, что хотя бы на один день в году люди смогут отказаться от пагубной привычки.

Как передает РИА «Новости», представители ВОЗ утверждают, что сейчас в мире насчитывается 1 млрд. 300 млн. курильщиков, а согласно прогнозам, к 2025 году их количество вырастет еще на 400 млн. Ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает почти 5 млн. человек.

В то же время, врачи подчеркивают, что уже спустя 20 минут после последней выкуренной сигареты артериальное давление снижается до нормального, восстанавливается работа сердца, улучшается кровоснабжение ладоней и ступней. Затем, спустя 8 часов, нормализуется содержание кислорода в крови. Если продлить отказ от курения до двух суток, то усилится способность ощущать вкус и запах. Неделя воздержания от сигарет улучшит цвет лица, неприятные запахи от волос и кожи исчезнут. Здоровье начнет возвращаться через месяц: станет легче дышать, уйдет утомление, головная боль, кашель.