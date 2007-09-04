Мороз говорит, что защищает Президента

Очередная сессия Верховной Рады Украины V созыва проводится законно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время открытия четвертой сессии ВР V созыва заявил председатель парламента Александр МОРОЗ.

«Очередная сессия и наше заседание полностью правомочны и отвечают конституционным принципам, которые подтверждаются Конституцией Украины», - сказал он.

По словам А.МОРОЗА, пленарное заседание ВР необходимо провести, поскольку, как свидетельствует анализ развития политических событий, «мы не можем пренебрегать опасностью спланированного властного хаоса, когда в результате нежелательного результата для того или другого субъекта избирательной кампании новоизбранная ВР не сможет быть полномочной».

Председатель ВР пятого созыва отметил, чтобы для того, чтобы ни у кого не возникало искушения, играясь этими обстоятельствами, ссылаясь на 30-дневный перерыв в работе парламента, необходимо провести пленарное заседание.

По словам А.МОРОЗА, если после выборов новоизбранный парламент будет неполномочным, будет работать парламент, избранный 26 марта 2006 года.

«И гарантией тому будет наше нынешнее заседание и другие, в том числе пленарные формы работы», - сказал он.

А.МОРОЗ также заметил, что планерное заседание ВР является также своеобразной защитой и для Президента, в то время, когда после выборов его окружение будет пытаться навязывать ему «соблазнительную формулу президентского правления».

«Такого правления не будет, как и псевдооснований для новой Конституции, вопреки Основному Закону», - сказал А.МОРОЗ.