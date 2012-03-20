Главы райорганизаций “Сильной Украины” вступят в Партию регионов

В Хмельницкой области председатели районных организаций “Сильной Украины” вступят в Партию регионов.Такое мнение корреспонденту УНИАН сегодня высказал член политической партии “Сильная Украина”, депутат облсовета из этой фракции Виталий ОЛУЙКО.

Он сказал, что это произойдет в ближайшее время.

“Я лично собираюсь написать заявление на вступление в ряды Партии регионов”, - сообщил он.

Депутат заявил, что на его соратников никто не будет давить и партийность будет выбираться самостоятельно.

В.ОЛУЙКО также заметил, что ему руководство областной государственной администрации предлагало должность заместителя губернатора.

“Я отказался и предложил кандидатуру председателя областной организации "Сильная Украина" и в то же время начальника Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ОГА Николая КАТЕРЕНЧУКА. Сейчас он проходит собеседование”, - сказал В.ОЛУЙКО.

Как сообщалось, сегодня председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА пообещал назначить своим заместителем представителя от партии "Сильная Украина".

"Обязательно назначу члена областной организации "Сильная Украина" заместителем председателя облгосадминистрации. Это произойдет в кратчайшие сроки", - сказал он журналистам.

Справка УНИАН. 17 марта председатель Партии регионов, премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр, председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО подписали решение о слиянии Партии регионов и «Сильной Украины». 17 марта делегаты ХІІІ съезда Партии регионов единогласно приняли решение о слиянии с «Сильной Украиной». В этом решении Партия регионов принимает предложение партии «Сильная Украина» о прекращении ее деятельности (самороспуск) и слиянии с Партией регионов путем индивидуального вступления членов партии в Партию регионов.