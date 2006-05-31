Андрей Ющенко считает, что его родители «сдурели»

Газета “Сегодня” провела расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о первой жене Президент Виктора Ющенко Светлане.

Сама Светлана отказалась дать интервью, объяснив, что для верующего человека интервью – большое искушение. Информацию о Светлане газета получила от ее знакомых и родственников

В частности, стало известно, что в 2004 году (как раз тогда, когда запустили слух о том, что Ющенко убил свою первую жену) Светлана вышла замуж за бизнесмена по имени Сергей, который на 10 лет ее младше. Знакомые говорят, что Светлана относится к такой разнице с юмором и передавала им слова своего сына Андрея : «Ну ви батьки і подуріли”. (Имея ввиду, что оба родителя выбрали себе более молодых супругов).

Кроме того, в 2004 году Светлана продала квартиру на Институтской. А близкие знакомые рассказывали, что во время предвыборной кампании она агитировала за своего бывшего мужа в Сумской области и попала в аварию. Отсюда, вероятно, и пошли тогда слухи о ее смерти.