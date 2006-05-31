В Луганской области мужчина совершил самосожжение на рынке
09:49, 31 мая 2006Политика
380
Он также хотел сжечь и жену
В г. Антрацит Луганской области на территории рынка ООО "Никта" мужчина в нетрезвом состоянии с целью самосожжения облил бензином себя, жену и торговый контейнер, где работает жена, и поджег себя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате поджога мужчина с ожогами (90%) госпитализирован в больницу, где он скончался. Жена не пострадала. Пожар в торговом контейнере ликвидировали два отделения Государственной пожарной охраны.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Луганской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter