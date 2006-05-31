В Луганской области мужчина совершил самосожжение на рынке

В г. Антрацит Луганской области на территории рынка ООО "Никта" мужчина в нетрезвом состоянии с целью самосожжения облил бензином себя, жену и торговый контейнер, где работает жена, и поджег себя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате поджога мужчина с ожогами (90%) госпитализирован в больницу, где он скончался. Жена не пострадала. Пожар в торговом контейнере ликвидировали два отделения Государственной пожарной охраны.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Луганской области.