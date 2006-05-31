Как определить, что вам изменяют

Стиль измены, как и стиль любви, у каждого свой, неповторимый, и трудно посоветовать что-нибудь общее на тему "как его (ее) засечь". Однако есть набор "наколок", по которым ты можешь укрепиться в мысли, что "это животное" тебе не верно. Их десять. Если хотя бы пять из них совпадут с твоими наблюдениями, то…

То все равно не спеши с выводами. Но изучи, в жизни пригодится.

1. Что-то он (она) последнее время слишком много работает, даже в выходные, раньше таких трудовых подвигов не наблюдалось. На работу, что ли, позвонить? Хотя шеф может оказаться "в доску своим", и с подчиненными обговорено все, в том числе ответы на такие звонки…

2. Сколько живете вместе – электронный адрес был общий. А теперь у одного из членов семьи появился отдельный. И к компьютеру он (она) подходит гораздо чаще…

3. Значительно вырос километраж, который прокатывает машина твоей второй половины. В каких полях ее (машину) носит?..

4. Дома он (она) не расстается со своим мобильником, даже в ванной. Раньше оба телефона всегда валялись на журнальном столике. Теперь один из них, кажется, начали прятать…

5. В последнее время "противная сторона" ведет себя как-то странно. Может, на работе устает? Пробуешь поговорить - каждый раз один и тот же ответ: "Тебе кажется" ...

6. Появились хрестоматийные звонки на городской телефон: ты - " алло", тебе - гудок…

7. Еще одно хрестоматийное наблюдение: один из членов семьи утратил интерес к ЭТОМУ ДЕЛУ… Ну, почти утратил. Хорошо, такие периоды бывают у всех. Но как такую капитальную потерю интереса связать с пунктом №8?

8. Каждый раз, когда все-таки ОНО случается (теперь об этом нужно чуть ли не на коленях просить), широко применяются всякие новые "штучки". Все очень в кассу, такое всем понравится, вот только кто и где научил?..

9. Дражайшая половина с недавних пор хронически забывает дома обручальное кольцо. Странная забывчивость, ведь на старческий склероз пока не жалуется…

10. Говорит: "Ты знаешь, мне иногда хочется побыть в одиночестве, прогуляться по парку, посидеть с друзьями (подругами) в баре, разве это не нормально?" Нормально, радость моя. Но только если действительно прогуливаешься в одиночку или сидишь с друзьями (в женском случае – с подругами), а не кувыркаешься с кем-то, как вчера со мной – см. пункт №8 – после упорных домогательств с моей стороны.

MIGnews.com.ua