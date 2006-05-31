Черновецкий отправил Пустовойтенко к туалетам

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня подписал ряд поручений, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, заместителю главы КГГА Валерию ПУСТОВОЙТЕНКО поручено в течение недели изучить проблему и разработать план мероприятий по решению вопроса отсутствия туалетов в общественных местах столицы.

Исполняющему обязанности заместителя главы КГГА Ивану САЛИЮ поручено на протяжении недели изучить ситуацию и подготовить предложения по дополнению на автомобильных путях столицы соответствующих отметок, дорожных знаков для проезда велосипедистов в соответствии с правилами дорожного движения.