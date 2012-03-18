Янукович: будем честными - в обществе усиливаются сомнения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил главам государственных администраций держать на особом контроле вопросы социального обеспечения граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на ХІІІ съезде Партии регионов.

"Мы строим государство, которое служит людям. Поэтому буду требовать от областных, районных администраций держать на особом контроле обеспечение надлежащей социальной поддержкой всех, кто в этом нуждается", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что хорошо понимает, что в адрес власти и Партии регионов, которая сегодня представлена на всех уровнях центральной и местной власти, раздаются достаточно много претензий и критики.

"Будем честными: в обществе усиливаются сомнения в правильности наших действий. К величайшему сожалению, изменения происходят слишком медленно. Решения внедряются с большими трудностями. А в таких вопросах, как преодоление коррупции, развитие экономических свобод, часто сталкиваются даже с прямым сопротивлением со стороны коррумпированной бюрократии", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Но он глубоко убежден, что власть избрала верный путь и не будет останавливаться.

"Стержнем нашей политики является курс на модернизацию страны. Эта стратегия тщательным образом просчитана на годы вперед. В ее основе - трезвая оценка наших интересов, потенциала, ресурсов и позиции в мире", - сказал глава государства.

По его словам, главная политическая предпосылка для внедрения курса на модернизацию - эффективная, действенная власть и стабильная ситуация в стране. "Сегодня мы это имеем. После разрушительной 5-летки впервые заработали «в одной упряжке» Президент, правительство и парламент", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что «проведение реформ - это нелегкий и очень болезненный процесс, поскольку среди задач - поддержать традиционные отрасли и рынки в условиях кризиса и одновременно найти ресурсы для развития новых современных производств, в корне обновить систему государственного управления и, таким образом, - удержать под контролем процессы в государстве, привлечь в Украину стратегические инвестиции, но и сохранить независимость и наше право самостоятельно определять собственную судьбу».

Очень часто, по словам В.ЯНУКОВИЧА, эти задачи не имеют простого решения.

«Хочу выразить искреннюю благодарность нашим согражданам за их понимание, поддержку и терпение. Заверяю: все, что мы делаем, делаем для людей. В этом основное содержание наших реформ, важной частью которых должна стать новая социальная политика. Ее формула простая - государство поддержит всех, кто нуждается в помощи. Несмотря на все трудности и неурядицы», - сказал он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что его требованием является то, что «люди не должны страдать от реформ».

«Поэтому я дал поручение восстановить справедливость в начислении пенсий тем, кто вышел на пенсию 5-10 лет назад и раньше - до начала пенсионной реформы», - сказал Президент.

По его словам, в особом внимании и поддержке нуждаются наиболее уязвимые слои населения - пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, многодетные семьи.

«Обращаюсь к каждому из делегатов съезда с требованием: новая социальная политика нуждается в серьезной политико-идеологической поддержке», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.