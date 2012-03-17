Янукович призвал регионалов держаться в стороне от политических спекуляций

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал членов Партии регионов в ходе выборов не поддерживать политических спекуляций на проблемах, раскалывающих общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на ХІІІ съезде Партии регионов.

Говоря о сегодняшнем съезде, где планируется принять решение о слиянии с партией "Сильная Украина", В.ЯНУКОВИЧ заметил, что это событие имеет нерядовое значение для политической жизни страны.

"Поставлена точка в объединении политических сил, которые сегодня стоят на позициях модернизации всех сфер жизни украинского общества", - сказал он.

По его словам, сегодня страна вошла в период глубоких трансформаций, требующих сочетания усилий не только политических партий, но и всего украинского общества.

"Очень скоро вам придется пройти через серьезное испытание парламентскими выборами. Выборы – это всегда борьба. Но мы помним, чем заканчивается борьба без правил. Поэтому призываю вас не поддерживать политических спекуляций на проблемах, раскалывающих общество", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что общей задачей в этом процессе является сохранение общественной стабильности в Украине.

"На фоне попыток расшатать ситуацию, только победа конструктивных, ответственных политических сил придаст стране необходимый импульс для дальнейшего развития", - убежден В.ЯНУКОВИЧ.