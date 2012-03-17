Герман считает, что и людям Тимошенко в ПР будут рады

Партия регионов готова принять в свои ряды все желающие политсилы. Об этом рассказал журналистам по завершении 13-го съезда заместитель главы Администрации президента Анна Герман.

"Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если завтра с нами захотел работать блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли ", - отметила она.

По словам Герман, если "Единый центр" пожелает присоединиться к Партии регионов, то "регионалы" не будут против.

Говоря о том, как она относится к тому, что сегодня проходит 13-й съезд, заместитель главы Администрации президента подчеркнула, что для Партии регионов все числа счастливые.

Gazeta.ua