Тигипко знает, где найти деньги на реформы Януковича?

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заверяет, что в случае выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА инфляции в стране не будет.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале.

«Мы добавим 16 млрд. грн. (средства, необходимые на реализацию социальных инициатив – УНИАН). И если с этим будет внимательно работать Национальный банк, никакой инфляции не будет», - уверен вице-премьер-министр.

По словам С.ТИГИПКО, украинская экономика может дать дополнительно 14 млрд. грн. на выполнение социальных поручений В.ЯНУКОВИЧА.

«Социальные инициативы, которые предложил Президент, - это составляет 16 млрд. грн. 14 млрд. грн., я там видел за счет роста экономики, мы можем найти в бюджете Пенсионного фонда и в государственном», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания правительства 7 марта Президент В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на реализацию этих инициатив в текущем году понадобится около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.