Политизированные врачи не поделили материнство и детство

Депутаты Ровенского облсовета из фракций БЮТ и Украинской народной партии сорвали работу постоянной комиссии совета по вопросам здравоохранения, материнства и детства.

Как передает корреспондент УНИАН, работа комиссии, которая должна была рассмотреть организационные вопросы и связанные с подготовкой к следующей сессии совета, была заблокирована из-за того, что депутаты от фракции УНП, в частности председатель фракции Мирослав СЕМАНИВ (главный врач областной клинической больницы) и Георгий ЛЕБЕДЮК (главный врач Владимирецкой райбольницы) выразили недоверие председателю комиссии Вере КОБЫЛЯНСКИЙ, мотивируя это ее некомпетентностью в вопросах здравоохранения.

Первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК выразил уверенность, что к следующему заседанию постоянной комиссии, которое запланировано на 6 июня, депутаты найдут общий язык. На его взгляд, недоверие главе комиссии связано с политическими причинами.

Справка УНИАН. Представитель фракции “Наша Украина” в облсовете В.КОБЫЛЯНСКАЯ, работающая заместителем главного врача Ривненского дома ребенка, была избрана руководителем этой постоянной комиссии после того, как депутаты “прокатили” кандидатуру представителя фракции УНП М.СЕМАНИВА. В результате УНП, которая по итогам выборов в облсовет заняла третье место, набрав свыше 10 процентов голосов избирателей, не имеет ни одного руководителя фракции. В облсовете прошлого созыва В.КОБЫЛЯНСКАЯ была членом фракции “Наша Украина”, которую возглавлял М.СЕМАНИВ.