Комитет сопротивления диктатуре поручил Турчинову обратиться к Кличко

Первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов не исключает, что Комитет сопротивления диктатуре поддержит кандидатуру Виталия Кличко на должность мэра Киева при условии, если тот вступит в КСД.



Об этом Турчинов заявил в пятницу в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос готова ли партия «Батькивщина» поддержать В.КЛИЧКО.



Турчинов подчеркнул, что КСД в любом случае будет выдвигать не только единых кандидатов-мажоритарщиков, но и поддерживать единую кандидатуру на пост столичного мэра.



«Будет приниматься всем Комитетом решение о поддержке кандидата в мэры Киева, поскольку слишком ответственна позиция Киева в политической архитектуре», - сказал Турчинов.



Он отметил, что имел разговор по этому поводу с В.КЛИЧКО, и тот прекрасно понимает, что ему нужна поддержка оппозиции. «Я бы хотел поддержать Виталия. Я имел с ними разговор. Я обратился к нему по поручению своих коллег, что надо определяться и присоединяться к реальной оппозиции и входить в Комитет сопротивления диктатуре», - сказал он.



Турчинов отметил, что Кличко должен определиться самостоятельно, поскольку оппозиция должна идти единым фронтом не только во время выборов мэра Киева, а на выборах в ВР. «Я очень надеюсь, что Виталий присоединится к Комитету сопротивления диктатуре», - добавил Турчинов.