Янукович отдал Клюеву реформу армии и оборонной промышленности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Комитет образуется в составе председателя, исполнительного секретаря, его заместителя и других членов Комитета; председателем Комитета является Президент Украины; персональный состав Комитета утверждается Президентом по представлению исполнительного секретаря Комитета.

Исполнительным секретарем Комитета назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ.

Исполнительный секретарь Комитета должен внести в двухнедельный срок проект Положения о Комитете по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

На Аппарат СНБО возложено организационно-техническое, информационно-аналитическое и другое обеспечение деятельности Комитета.