Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет вопрос коалиции помаранчевых сил «очень деликатным и хрупким».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Я убежден, что все мы хорошо понимаем, что вопрос коалиции помаранчевых сил, где в запасе есть 17 голосов, – вопрос очень деликатный, хрупкий», - сказал Президент. Он напомнил, что коалиция была 9 месяцев назад, но она распалась. «Я уверен, что они хотят вынести уроки из этого, и хотят коалиции. Для этого они не просто должны извлечь уроки, но и на этом берегу договориться о тех вопросах, которые, если сейчас их не решить, в сессионном зале сработают как детонатор распада», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что пока процесс создания коалиции проходит в конституционном поле. «Законом отведено со дня первого заседания парламента 30 дней для формирования коалиции. Вот на 29-й день я задам вопрос силам, которые формируют коалицию. Сейчас они находятся в чисто конституционном поле», - сказал Президент. Он подчеркнул, что сейчас главное – это выработать соглашение по основным пунктам развития страны. «Я настаиваю, в конце концов как избиратель, чтобы украинская коалиция имела соглашение – политический документ, который дает ответы на все вопросы, которые мы на выборах ставили перед политическими силами», - заключил Президент.