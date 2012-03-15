Официальные представители НАТО тревожатся за Луценко, Тимошенко и Украину

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО Ассен АГОВ выразил обеспокоенность по поводу наказания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО он отметил, что «официальные представители НАТО и страны - члены Альянса выразили обеспокоенность относительно некоторых политических событий в Украине».

А.АГОВ отметил, что «нас особенно тревожит то, что Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО теряют свое здоровье в заключении и, похоже, что нет никакой адекватной реакции на это с украинской стороны».

По его словам, «они напомнили, что отношения с партнерами касаются не только военных дел и безопасности, но также ориентируются на ценности, которые поддерживают сами партнеры, и в этом отношении оценка выполнения ПДЧ за 2011 год вызывает беспокойство из-за того, что прогресс в некоторых сферах будет обращен вспять».

Он отметил, что «дело в отношении экс-премьер-министра ТИМОШЕНКО рассматривается особо, как тревожная область».

Заместитель председателя ПА НАТО подчеркнул, что «нас очень тревожат определенные политические тенденции в Украине, такие, как наказание политических лиц».

«И определенные события тревожат относительно свободы СМИ», - сказал он.