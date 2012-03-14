Захарченко: родители николаевских насильников - бывшие госслужащие

Двое из трех задержанных за изнасилование и попытку убийства девушки в Николаеве являются родственниками бывших государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заявил сегодня на своей первой с момента назначения на должность министра пресс-конференции в Киеве.

«Меня лично шокировал этот случай, я направил в Николаев группу из центрального аппарата, чтобы разобрались. Вечером 12 числа были арестованы все трое. Я дал задание забрать это уголовное дело в производство в главное следственное управление МВД», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО, отметив, что указанное дело находится также и на контроле Генеральной прокуратуры.

Отвечая на уточняющий вопрос, на самом ли деле двое из задержанных являются сыновьями бывших государственных должностных лиц, В.ЗАХАРЧЕНКО сказал: «Да, я эту информацию могу подтвердить – у двух родители когда-то работали на госслужбе».

В то же время, министр пообещал провести проверку, почему после задержания двух подозреваемых отпустили. Виновные со стороны работников милиции, если таковые окажутся, будут наказаны. «Если там выяснится, что работники милиции по каким-то причинам, зная, что эти лица совершили преступление, и были отпущены, они будут привлечены к ответственности», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя Оксана МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин затащили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали ее сжечь. 11 марта троих подозреваемых задержали, но затем двух из них отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. По данным СМИ, один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын бывшего председателя Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-председателя РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.

Однако сегодня мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила нашему корреспонденту, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления. Т.СУРОВИЦКАЯ рассказала, что вчера вечером, после 18 часов, в палату пришел судмедэксперт, который провел экспертизу, и следователь Центрального райотдела. По словам матери потерпевшей, следователь начал разговор в развязном тоне: «Ну, что, лежим? Ну, давай, рассказывай!». Т.СУРОВИЦКАЯ говорит, что по направленности вопросов она поняла, что следователь клонит к тому, что девушка добровольно согласилась на близость. «Сейчас они перекручивают на «по согласию». Крутят на эту статью», - сказала Т.СУРОВИЦКАЯ.