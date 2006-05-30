Засуха вернулся в Украину

Бывший председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ЗАСУХА, который с лета прошлого года находился в международном розыске, вернулся в Украину.

Об этом сообщила его жена, депутат Татьяна ЗАСУХА, пишет "Коммерсантъ-Украина".

"Он уже вернулся в Киев. Сейчас он находится дома, отдыхает, встречается с мамой и друзьями", - сказала Т.ЗАСУХА.

По ее словам, в ближайшие дни состоится пресс-конференция, на которой экс-губернатор Киевской области расскажет "о том, что ему пришлось пережить за этот год".

Как сообщал УНИАН, 25 мая Т.ЗАСУХА сообщила, что 24 мая Интерпол снял с международного розыска ее мужа А.ЗАСУХУ. «Мы прошли всю процедуру, и, невзирая на политическое давление со стороны власти, было принято справедливое решение», - заявила она. Т.ЗАСУХА сказала, что ее муж вернется в Украину.

В то же время 26 мая министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО опроверг это сообщение, заявив, что А.ЗАСУХА находится за пределами Украины и не снят с розыска Интерполом. По убеждению руководителя МВД, А.ЗАСУХА "ждет, когда снимут ЛУЦЕНКО". По словам Ю.ЛУЦЕНКО, А.ЗАСУХА, как и раньше, обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений.

Экс-губернатору Киевской области А.ЗАСУХЕ инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 366 (служебная фальсификация, приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

15 июля Главное управление МВД в Киевской области официально объявило его в розыск. По данным МВД, А.ЗАСУХА скрывался в России.