Яценюк - с трибуны ВР: Произошло чудо

Оппозиция требует отдельной встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который объявил соответствующее заявление от имени фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС.

Он подчеркнул, что «оппозиция внесла свой пакет законов, которые должны стабилизировать экономическую ситуацию и возобновить социальную справедливость». «Мы ожидаем встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Президенту В.ЯНУКОВИЧУ не надо прятаться ни от народа, ни от оппозиции», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, неудивительным является то, что «Президент ЯНУКОВИЧ проигнорировал встречу с оппозицией в силу того, что ему, наверно, нечего сказать ни оппозиции, ни собственному народу».

В заявлении отмечается, что после того, как оппозиция выступила с социальными инициативами, «произошло чудо – В.ЯНУКОВИЧ вспомнил, что он Президент, он вспомнил о том, что надо выполнять обещания перед народом Украины». «Почему-то он подумал, что именно перед парламентскими выборами можно купить голоса украинцев за те подачки, которые он сегодня предлагает как вроде бы социальные инициативы», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что Президент инициирует доплату украинским пенсионерам по 100 грн., но при этом «именно он и его провластное большинство 6 месяцев назад изъяли из закона о пенсионном обеспечении поправку 40, которая предусматривала пересчет пенсий на 334 грн.». В заявлении отмечается, что Президент Украины обещает доплату в 165 грн. для бывших военнослужащих, но, в то же время, законодательством Украины предусматривается увеличение пенсий для военнослужащих на 800 грн. А.ЯЦЕНЮК также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ пообещал выплатить ко дню Победы ветеранам по 2200 грн., но в законодательстве предусмотрена выплата до 8000 грн.

А.ЯЦЕНЮК отмечает, что оппозиция настаивает, чтобы состоялась ее встреча с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта пресс-служба Президента информировала, что на 13 марта на 14.30 запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности, оппозиционных. Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента 12 марта.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были подняты в обращении к главе государства от Андрея КОЖЕМЯКИНА и Николая МАРТЫНЕНКО от 21 февраля.

В то же время, лидеры оппозиционных фракций НУ-НС и "БЮТ-"Батьківщина" Н.МАРТЫНЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН в совместном заявлении отметили, что готовы обсудить актуальные политические и социально-экономические вопросы только с Президентом и не собираются принимать участие в завтрашней встрече В.ЯНУКОВИЧА с его «сателлитами из парламентского большинства».