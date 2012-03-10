Литвин вызвался помогать Японии преодолевать последствия аварии на АЭС

Украина открыта к всестороннему сотрудничеству и готова оказывать Японии всю необходимую экспертную, консультативную и техническую помощь для преодоления последствий трагедии на АЭС «Фукусима-1».

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с губернатором префектуры Фукусима Юхеем САТО, сообщает официальный сайт ВР.

Украинцы, подчеркнул В.ЛИТВИН, как никто другой, понимают всю глубину проблем и задач, которые необходимо решить после аварии на АЭС, поскольку Украина в 1986 году также пережила большую техногенную трагедию - аварию на Чернобыльской АЭС.

При этом председатель парламента отметил, что «трагедия на «Фукусиме-1» в сочетании с катастрофой на Чернобыльской АЭС заставили мир смотреть на проблему ядерной безопасности как на имеющую планетарное измерение.

«Мы считаем своим долгом быть здесь, чтобы выразить солидарность с японским народом, и готовы к любому сотрудничеству», - заявил В.ЛИТВИН.

По его словам, Украина «ценой чрезвычайных усилий накопила практический опыт работы в подобных чрезвычайных ситуациях» и готова к любому сотрудничеству в этих вопросах. «Мы готовы работать совместно, начиная от обмена законодательным опытом до решения практических задач», - сказал председатель Верховной Рады.

Ю.САТО поблагодарил Украину за предоставление помощи после трагических событий прошлого года. По его словам, Украина и Япония должны развивать всестороннее сотрудничество в вопросах ядерной безопасности.