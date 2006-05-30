Партия регионов встала на защиту независимой Украины

Партия регионов решительно осуждает нарушение Конституции Украины и требует привлечения к ответственности должностных лиц, которые допустили незаконное прибытие на Крымский полуостров иностранного военно-транспортного корабля.

Об этом говорится в заявлении президиума Политсовета Партии регионов, переданном УНИАН.

Партия регионов выражает решительный протест против “грубого нарушения высокими государственными должностными лицами министерств обороны и иностранных дел украинского законодательства, что привело к незаконному допуску в порт Феодосия американского военно-транспортного корабля”. “Следствием нарушения Конституции Украины (ст. 85-я и 92-я которой определяют порядок допуска и условия пребывания воинских подразделений чужих государств исключительно по согласию на это Верховной Рады Украины) стало не только незаконное прибытие и размещение американского военного корабля в Крыму, но и выгрузка с него на украинский берег вооружений, боеприпасов, военно-инженерной техники, которую теперь пытаются перебросить вглубь полуострова”, - говорится в заявлении партии.

Как стало известно из прессы, курс на Крым взяли еще два военных корабля НАТО.

“В связи с тем, что Украина имеет статус внеблоковой и что парламент государства не одобрил решения Президента о допуске подразделений чужих государств на территорию Украины, прибытие и размещение американского военного судна в Феодосии” Партия регионов считает “грубым пренебрежением Основным Законом Украины, нарушением фундаментальных государственных актов”. “И виновные в этом должны быть строго наказаны, убеждены “регионалы”.

Партия регионов поддерживает протесты украинской общественности против размещения и пребывания на территории Украины воинских подразделений НАТО и расценивает факт незаконного пребывания и размещения чужих военных на украинской территории как попытку посягательства на суверенитет и национальную безопасность Украины.

Партия регионов также поддерживает законные требования участников акций протеста вывести воинские подразделения НАТО из Крыма и присоединяет голос всех членов Партии регионов к решению депутатов городского совета Феодосии о провозглашении города территорией, свободной от НАТО.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», с которого было выгружена инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских Сил Украины. В то же время местные жители и активисты партий заблокировали груз в порту.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учен я «Си бриз-2006». По их словам, эта мероприятие запланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местная власть и руководство порта. Всего для участия в учениях приглашены 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут строить казармы, согласие украинские военные надеются получить.

ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины.

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, а также Министерство иностранных дел Украины назвали “политиканством” ситуацию, сложившуюся вокруг американского военного судна в Феодосии.