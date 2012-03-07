Польский диссидент видит, что Янукович стреляет себе в пятки

Адам Михник считает, что арест Луценко показывает отношение теперешней украинской власти к молодому поколению украинских демократов. Его возмущают судебные процессы над членами бывшего правительства. Об этом он заявил в интервью Польскому радио.

Польский диссидент и многолетний “узник совести” Адам Михник говорит, что всегда был украинофилом и сторонником независимой Украины, поэтому приговор Луценко его просто возмутил. Когда ему передали из Киева фото, где Юрий Луценко читает украинский перевод его книжки, он решил откликнуться на это резонансное дело.

«Для меня это было так, как будто я услышал знак – через решетки, через преграды. Я понял, что кто-то нуждается в моем голосе» - сказал основатель “Газеты выборчей”.

Михник считает, что то, что происходит в Украине, – это создание полицейского режима. Его также удивляют назначения на министерские должности людей, которые еще недавно были гражданами другой страны или являются откровенными украинофобами. Он считает, что можно говорить об ответственности оппозиции за проигрыш на выборах, но не за то, что сегодня вытворяет режим Януковича.

На вопрос, что бы он написал в письме к Януковичу, Михник сказал:

“Если бы мне пришлось с ним говорить, я бы сделал так: поставил бы поллитра “Украинской на меду” и сказал бы “Янукович, не будь идиотом. То, что ты делаешь – это выстрел себе в пятки... Это противоречит твоим интересам. На глазах у всей Украины ты совершаешь публичное самоубийство. И этого приговора тебе не миновать...”