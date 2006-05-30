За убийство 2-летнего сына задержаны мать и ее любовник

В селе Новониколаевка Днепропетровского района сотрудники милиции за соучастие в убийстве двухлетнего сына задержали 21-летнюю мать и ее 31-летнего любовника.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Согласно информации ЦОС, после употребления спиртных напитков мать избила ребенка кожным ремнем, после чего приказала любовнику выбросить сына с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Пьяный любовник выполнил указание, после чего застолье продолжилось.

Прокуратура Днепропетровского района возбудила уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), которая предусматривает наказание лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.