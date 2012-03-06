Яценюк заявляет, что его человека жестоко избили

В понедельник, 5 марта, в Донецке был жестоко избит член партии «Фронт Змін» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ. Лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК обратился к Генеральному прокурору, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

В депутатском обращении отмечается, что в адрес общественной организации «Союз спасения Донбасса», возглавляемой Д.ВЕРЗИЛОВЫМ, еще в феврале начали поступать угрозы со стороны работников прокуратуры Донецкой области. В частности, накануне митинга с требованием отставки мэра Донецка, запланированного организацией на 28 февраля, 30 активистов «Союза спасения Донбасса» были вызваны на допрос в прокуратуру. Их убеждали отказаться от участия в акции протеста, угрожая возбуждением в отношении них уголовных дел.

«3 марта прокуратура Донецкой области начала реализовывать свои угрозы, возбудив в отношении Д.ВЕРЗИЛОВА уголовное дело по части второй статьи 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему») и части второй статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины», - говорится в обращении.

Когда 5 марта член партии «Фронт Змін» возвращался после повторного допроса в прокуратуре, на него было совершено нападение. Д.ВЕРЗИЛОВ был жестоко избит, он получил многочисленные телесные повреждения.

А.ЯЦЕНЮК требует от генпрокурора проверить изложенные в обращении факты и немедленно привлечь к ответственности виновных лиц.