Оппозицию отговаривают от похода на выборы несколькими колоннами

Общественные и политические организации Черниговской и Донецкой областей обратились к оппозиции с призывом идти на выборы единым списком.

Соответствующие заявления были подписаны 5 марта во время круглых столов, которые состоялись в областных центрах, сообщает пресс-служба ОИ «Обновление страны».

Среди подпись антов - общественная инициатива «Обновление страны», Черниговская областная организация и Макеевская городская организация политической партии «За Украину!», Черниговская краевая организация Украинской республиканской партии, Черниговская городская организация «Украинский студенческий союз», Харцизская городская организация «Нашей Украины», представители Харцизской организации партии «Фронт Змін» и др.

В совместном заявлении активисты черниговских общественных и политических организаций выражают свое несогласие с идеей «похода оппозиции на выборы несколькими колоннами». Они считают такое решение ошибочным и несущим угрозу Украине.

«Только единый оппозиционный список может победить на парламентских выборах и обеспечить основу для победы проукраинского кандидата на обычных или досрочных президентских выборах. Мы призываем объединиться все патриотические силы, которые входят в КСД!», - говорится в заявлении.

Общественно-политические деятели Донецкой области призвали оппозицию к созданию единой проукраинской партии, поскольку, по их мнению, старые партийные формы исчерпали себя.

«Нужно переосмыслить организационные и идеологические основы демократического движения. В первую очередь, речь идет о создании единой оппозиционной партии, объединенного национального демократического движения, в которое должны войти не только политики, но и авторитетные общественные деятели», - говорится в заявлении представителей Донецкой области.

Кроме того, активисты заявили о формировании общественной сети «Украинский выбор», цель которой - поддержать на местном уровне инициативы КСД и совместно бороться за честные выборы.