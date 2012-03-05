К Тимошенко в колонию приехали гости из Швеции

Сегодня на территорию Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание екс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, прошли члены ПА ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и Аса ЛИНДЕСТАМ (Швеция), а также дочь экс-премьера Евгения ТИМОШЕНКО и депутат Верховной Рады Крыма Александра КУЖЕЛЬ.

Члены ПА ОБСЕ по решению руководства Государственной пенитенциарной службы Украины не получили разрешения на встречу с Ю. ТИМОШЕНКО, однако, по предварительной информации, с ними встретился начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН.

Колонию пикетировали сторонники Ю. ТИМОШЕНКО и члены чернобыльских организаций. Участники акции требовали прекратить политические репрессии в Украине и немедленно освободить Ю. ТИМОШЕНКО.

Фото Владимира Андреева,УНИАН