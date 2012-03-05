Если бы выборы в Верховную Раду проводились в феврале (опрос)

Партия «Батьківщина» возглавляет список электоральных симпатий перед выборами в Верховную Раду Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ по результатам проведенного социологического опроса.

«Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в феврале 2012 года, 19,6% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за «Батьківщину», 18,2% – за Партию регионов, 11,2% – за «Фронт Змін», 7% – за Коммунистическую партию Украины, 6,5% – за партию «УДАР Виталия КЛИЧКО», 4,3% – за ВО «Свобода», - сказал А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, еще 2,9% избирателей поддержали бы партию «Сильная Украина», 2,1% – «Гражданскую позицию», 1,6% – Народную партию. «Остальные партии поддерживают менее 1% избирателей, таких в целом – около 5%», - уточнил он.

В то же время, социолог обратил внимание на то, что, несмотря на изменения избирательного законодательства, 7,9% опрошенных хотят проголосовать «против всех», а 13,9% респондентов еще не определилось со своим выбором.

А.АНТИПОВИЧ сообщил, что в связи с изменениями законодательства о выборах, респондентам, желающим голосовать «против всех», был задан дополнительный вопрос: «В соответствии с новым законом, на парламентских выборах 2012 года избиратели не будут кметь возможности голосовать «против всех». Как Вы тогда проголосуете?».

По его словам, ответы на этот вопрос распределились следующим образом: 16% «против всех» проголосуют за конкретные партии (относительно больше за «УДАР», «Фронта Змін» и «Батьківщину»), 48% – не определились, 36% – не будут принимать участия в выборах.

Таким образом, ответы «против всех» были перераспределены, уточнена в сторону уменьшения вероятная явка избирателей, и выведены окончательные партийные рейтинги.

Соответственно, «Батьківщину» поддерживают 20,3%, Партию регионов – 18,8%, «Фронт Змін» – 11,7%, КПУ – 7,2%, УДАР – 6,9%, «Свободу» – 4,5%, «Сильную Украину» – 3,1%, «Гражданскую позицию» – 2,2%, Народную партию – 1,6%. Таким образом, показатели партий и их место в рейтинге практически не изменилось", - сообщил А.АНТИПОВИЧ.

*** Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 10-24 февраля 2012 года во всех регионах Украины. В исследовании принимали участие 4 тыс. респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность согласно выборке не превышает 1,5%.