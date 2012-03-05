Наливайченко думает, что победа Путина несет угрозу самой России

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что избрание Президентом Российской Федерации Владимира ПУТИНА несет угрозу самой России.

Об этом говорится в комментарии политика, переданном УНИАН пресс-службой партии «Наша Украина».

«В России победили царизм, авторитаризм и курс на реставрацию СССР», – заявил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что российские выборы являются примером имитационной демократии. «Выбор россиян был подневольный, полностью контролируемый властью. Все реальные и опасные для режима оппоненты даже не были допущены к участию в выборах, параллельный подсчет голосов был сорван, а независимые наблюдатели зафиксировали тысячи грубых нарушений в день голосования», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Это – Пирровая победа. В стратегическом плане она несет поражение лично В.ПУТИНУ и, к сожалению, самой России, где обостряется конфликт между реакционными силами и надеждой нового российского гражданства на жизнь в нормальной, демократической стране. Это – не победа. Это – агония политического и общественного организма, который очень долго не лечился», - заметил политик.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «новое президентство В.ПУТИНА является вызовом для демократического развития и европейского выбора Украины. И украинским политикам как во власти, так и в оппозиции, уже не удастся этого не замечать. Надо прекратить бессмысленную политику многовекторности нынешней власти, которая в действительности является лишь «умиротворением монстра».

«Украине нужна новая власть, которая не будет прогибаться перед Кремлем и не торговать национальными интересами. Нашей стратегической целью и единственным ответом на новые внешние обстоятельства должна стать победа украинской демократической и патриотической оппозиции на парламентских выборах в октябре 2012 г.», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.