В Украине проголосовали уже 15 тыс. россиян

В Украине по состоянию на 14.00 на выборах Президента РФ проголосовали более 15 тыс. граждан России, в том числе гражданин России в возрасте 100 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ сообщил во время сеанса связи с ЦИК России.

«Состоянием на 14.00 по киевскому времени в Украине проголосовало более 15 тыс. россиян», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Посол сообщил, что произошел более чем двукратный прирост россиян, проголосовавших по сравнению с выборам в Госдуму 4 декабря.

М.ЗУРАБОВ рассказал, что на избирательный участок в Киеве прибыл столетний гражданин России и самостоятельно проголосовал. Кроме этого, в Киеве проголосовали 48 участников воронежского хора, которые направляются на гастроли в Будапешт.

По его словам, была организована смс-рассылка для всех пользователей мобильных телефонов, находящихся в роуминге в Украине. Сегодня также звучат объявления о возможности проголосовать в аэропортах и на вокзалах, куда прибывает транспорт из РФ.

Он напомнил, что избирательные участки открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Также 12 участков открыто в местах базирования ЧФ России в Крыму.

Кроме этого, работает 12 выездных пунктов для голосования в других городах Украины. В частности, в комментарии журналистам в Киеве М.ЗУРАБОВ отметил, что очень активная работа проведена на Западной Украине, поскольку в это время в Карпатах отдыхает много российских туристов. Он отметил, что в связи с этим выездное голосование организовано в Трускавце, Буковеле, а также в Ривне.

«Благодаря тому, что создана хорошая сеть мест для голосования и проведена очень активная разъяснительная работа, мы, как мне кажется, не плохо подготовились к сегодняшнему дню», - сказал посол.

Он также сообщил, что ожидается, что по всей Украине проголосует более 22-23 тыс. российских граждан.

М.ЗУРАБОВ отметил, что на избирательном участке в Киеве не устанавливались веб-камеры для контроля, так как этом было сложно сделать технически.

Он также отметил, что интересовался мнением наблюдателей и, по их оценкам, никаких замечаний по ходу голосования нет.

М.ЗУРАБОВ также отметил, что он не имеет замечаний к организации избирательного процесса в Киеве.

«Совершенно очевидно, что если политическая и гражданская активность российских избирателей будет столь же высока, как и сейчас, то мы, наверное, будем подбирать место более просторное, чтобы организовать голосование в более короткие сроки и в более комфортных для избирателей условиях», - сказал он.