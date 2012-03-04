Гриценко сказал, что ему мешает объединиться с Кличко

Лидер партии «Гражданская позиция», народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО не планирует баллотироваться на должность мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «5 канала» вчера вечером.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли он претендовать на должность мэра, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Не планировал. Я не вижу необходимости идти на выборы мэра Киева в этой ситуации». Он отметил, что в данном случае лучше делать что-то другое на другом направлении.

В то же время А.ГРИЦЕНКО заверил, что поддержит на эту должность кандидатуру лидера партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО, если тот решит баллотироваться. «Если Виталий поставит перед собой эту цель - я его поддержу», - добавил народный депутат.

Говоря о преградах, которые мешают партиям «УДАР» и «Гражданская позиция» объединиться, несмотря на предыдущие декларации, А.ГРИЦЕНКО отметил, что это возможно лишь при условии, если из партии В.КЛИЧКО будут исключены те люди, которые в настоящее время работают с властью.

«Объединение с партией «УДАР» Виталия КЛИЧКО произойдет при одном условии - если из этой партии будут исключены «тушки», - сказал он. Кроме того, добавил А.ГРИЦЕНКО, из партии В.КЛИЧКО должны уйти люди, имеющие криминальное прошлое.