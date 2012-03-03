Евгения Тимошенко предполагает, что ее мать «медленно и тайно отравляют»

Евгения Тимошенко в интервью немецкой Die Welt рассказала, что ее мать "уже несколько раз теряла сознание и постоянно получает сильные обезболивающие. Также у нее крайне низкое давление, и ее лечат инъекциями и медикаментами, действие и состав которых неизвестны ее семье".

"Евгения Тимошенко даже предполагает, что ее мать в тюрьме медленно и тайно отравляют, как, по ее словам, раньше было принято в Советском Союзе", - передает автор статьи перевод котрой публикует Инопресса.

С такими серьезными обвинениями Евгения Тимошенко стала "живым укором для системы правосудия, для которой, по данным таких организаций, как Transparency International, характерен крайне высокий уровень коррупции", - пишет автор.

"Аполитичная девушка превратилась в политического бойца, может быть, против собственной воли, но, в конечном счете, необратимо. Однопартийцы Юлии Тимошенко уже давно требуют, чтобы ее дочь возглавила оппозиционную "Батькивщину", пока мать находится в тюрьме", - рассказывает издание.

По словам Евгении Тимошенко, украинские врачи постоянно утверждают, что ее мать здорова и готова к допросам. При этом, говорит Евгения, Юлия отказалась от лечения у украинских врачей, потому что те ставят ложные диагнозы.

"Киев работает над новым уголовно-процессуальным кодексом, введение которого входит в рамки проевропейской программы страны и должно заменить старые правовые нормы", - сообщает автор. В данный же момент Виктор Янукович, по его собственным словам, исключительно с правовой точки зрения не может помиловать Тимошенко.