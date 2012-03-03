Регионал предложил перенести столицу Украины в Севастополь

Столицу Украины необходимо перенести в Севастополь, а Москву поменять на Сибирь. Об этом заявил народный депутат от фракции Партии регионов Юрий Болдырев.

"Украинскую столицу нужно переносить в Севастополь. Это вообще снимет все проблемы... Также я хочу дать совет подполковнику Путину... Владимир Владимирович, пора переносить столицу из Москвы в Сибирь", - сказал Болдырев. Он пояснил, что в свое время Екатерина Великая с графом Потемкиным хотели перенести столицу в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), но не успели. "А сейчас вы (Путину), поэтому переносите! Пора!" - добавил Болдырев.

Ранее Генеральная прокуратура и Служба безопасности отказались возбуждать уголовное дело против народного депутата от Партии регионов Юрия Болдырева, который заявлял о необходимости отделения Галичины от Украины.

ТСН