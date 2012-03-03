Мирошниченко убеждает, что Янукович таки «услышит всех»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ всегда был и остается открытым к диалогу со всеми политическими силами, что свидетельствует об ответственности главы государства за состояние дел в стране.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, заявил Представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО, комментируя информацию о том, что на начало следующей пленарной недели работы ВР у Президента запланирована встреча с руководителями депутатских фракций, в том числе оппозиционных.

«Президент регулярно проводит встречи с руководителями парламентских фракций, однако до сих пор представители оппозиции такие встречи игнорировали. Глава государства всегда выступает за открытое сотрудничество с оппозицией», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Представитель Президента в Верховной Раде осудил политическое давление, к которому прибегли оппозиционные фракции во время выступления В.ЯНУКОВИЧА на открытии 10-й сессии Верховной Рады 6-го созыва 7 февраля. «Действия оппозиционных политиков не были свидетельством цивилизованной и ответственной работы. Так же и блокирование парламента во время рассмотрения социальных законопроектов не является признаком политической ответственности и тем инструментом, который идет на пользу государству», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.