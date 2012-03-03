Депутатки призвали коллег-мужчин выбирать слова

Народные депутаты, сопредседатели межфракционного объединения "Равные возможности" Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция НУ-НС), Елена КОНДРАТЮК (фракция БЮТ-Батьківщина) и Юлия КОВАЛЕВСКАЯ (фракция Партии регионов) заявляют, что случаи некорректного отношения к общественно-активным женщинам со стороны коллег-мужчин неединичны, и на них должно жестко реагировать общество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО, об этом шла речь во время их беседы с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Спикер ВР во время беседы отметил, что его слова о якобы неравенстве женщины были вырваны из контекста его интервью. Он заверил, что, напротив, выступает за активное присутствие женщин в политике и считает, что сегодня во всех органах власти должно работать больше женщин.

В.ЛИТВИН согласился с тем, что сегодня нужно вместе ломать общественные стереотипы относительно присутствия женщин в политике, и пообещал активно реагировать на любые проявления нарушения правил равенства.

Председатель ВР еще раз подчеркнул, что его слова в интервью телеканалу "Рада" 2 марта были неправильно истолкованы, что речь шла о необходимости разрушения общественных стереотипов относительно гендерной дискриминации в украинском обществе и политикуме.

"Мы приветствуем такую позицию спикера, и надеемся, что украинский парламент отныне активнее будет продвигать позицию относительно необходимости активного привлечения женщин к общественно-политической жизни", - отметили сопредседатели межфракционного объединения "Равные возможности".

При этом депутатки призвали коллег-политиков более корректно и точно формулировать свои высказывания, в том числе в гендерных вопросах, чтобы не возникало оснований для неправильного понимания и трактовки этих заявлений.

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины А.ГЕРМАН призывает спикера Верховной Рады В. ЛИТВИНА попросить извинения у украинских женщин за свои высказывания. Такого же извинения требуют и народные депутаты, члены межфракционного депутатского объединения «Равные возможности», в частности сопредседатели – народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Елена КОНДРАТЮК (БЮТ) и Юлия КОВАЛЕВСКАЯ (ПР).

Сегодня пресс-служба ВР распространила заявление, в котором подчеркивается, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН никогда не делал дискриминационных заявлений относительно роли и места женщин в украинском обществе.

В заявлении отмечается, что нынешняя информационная кампания, в том числе, при участии политиков и государственных служащих построена на вырванных из контекста и перетолкованных в собственных политических целях фразах из интервью руководителя парламента.

В пресс-службе заметили, что в интервью телеканалу «Рада» 2 марта В.ЛИТВИН подчеркнул важность неуклонного соблюдения основных принципов гендерной политики, в частности, что касается представительства женщин в органах власти, а также изменения взглядов общества на роль и место женщины, которая, по его словам, «зачастую гораздо выше по своим данным, чем мужчина». «Это просто неотложная необходимость - вернуть естественную сущность вещей в Украине, потому что гендер определяет социальную сущность человека в отличие от другого термина - биологическая сущность человека. Я считаю, что нам нужно придерживаться учения Платона, который исходил из того, что люди свободны в своих правах и возможностях, имея в виду мужчину и женщину, правда, доминировать начал, и доминирует и до сих пор в мире принцип, который исповедовал Аристотель, что женщина - это низшее существо», - процитировала спикера пресс-служба ВР.

В заявлении отмечается, что требование сопредседателей межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» к В.ЛИТВИНУ принести извинения украинским женщинам особенно удивляет, поскольку перед тем, как чего-то требовать, нужно иметь для этого основания, а не подпевать такой личности, как Анна ГЕРМАН, взявшей себе за правило упражняться по Верховной Раде.