В Киеве усилят охрану российского Посольства

В воскресенье, 4 марта, в связи с выборами Президента России будет усилена охрана Посольства Российской Федерации в Киеве, в консульском отделе которого будет работать избирательный участок.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, с целью предотвращения каких-либо правонарушений, в частности, будет усилена охрана нарядами милиции вокруг территории, прилегающей к посольству.

Кроме того, как отметили в главке, в случае возникновения непредвиденных ситуаций для обеспечения правопорядка зарезервировано определенное количество сотрудников милиции и внутренних войск.