В Киеве усилят охрану российского Посольства
13:48, 03 марта 2012Политика
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В случае возникновения непредвиденных ситуаций для обеспечения правопорядка зарезервировано определенное количество сотрудников милиции и внутренних войск
В воскресенье, 4 марта, в связи с выборами Президента России будет усилена охрана Посольства Российской Федерации в Киеве, в консульском отделе которого будет работать избирательный участок.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, с целью предотвращения каких-либо правонарушений, в частности, будет усилена охрана нарядами милиции вокруг территории, прилегающей к посольству.
Кроме того, как отметили в главке, в случае возникновения непредвиденных ситуаций для обеспечения правопорядка зарезервировано определенное количество сотрудников милиции и внутренних войск.
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