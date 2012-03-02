Янукович дал орден председателю Счетной палаты России

Сергея Степанишина наградили орденом "За заслуги" II степени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея СТЕПАШИНА орденом "За заслуги" II степени Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Как отмечается в документе, награда вручена за значительный личный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений.

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