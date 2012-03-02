Нардепы обвиняют Литвина в фальсификации закона
Решать Президенту
Народные депутаты Украины – члены разных парламентских фракций считают, что при принятии Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» были допущены серьезные нарушения.
|Ксения Ляпина
«Должен или не должен быть подписан этот закон - пусть решает Президент. Мое мнение, что там должны быть проверены все нормы, как проходило голосование. На этом акцентировали внимание все участники процесса. Однако, я повторяю, что этот закон никому, кроме самих инициаторов, не нужен», - заявила К.ЛЯПИНА.
«Я уверена, что перед выборами его никто не заметит. А мнение, что он повлияет на борьбу с курением, – абсурдные и наивные ожидания», - сказала член фракции НУ-НС.
|Елена Бондаренко
Напомним, 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".
Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.