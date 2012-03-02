Нардепы обвиняют Литвина в фальсификации закона

Народные депутаты Украины – члены разных парламентских фракций считают, что при принятии Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» были допущены серьезные нарушения.

В частности, в комментарии порталу «Акциз» народный депутат, член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Ксения ЛЯПИНА отметила, что трудно понять логику, почему председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пять месяцев «держал» этот закон, а теперь подписал. «Это абсолютно непонятно. Если при принятии закона были нарушения, то это должно было выяснится в течение первого месяца в Комитете по регламенту, поставлены точки над «і», переголосовано в том виде в котором Верховная Рада считает нужным. Если же не было нарушений, то появляется вопрос, что можно было делать с ним пять месяцев? Это какая-то темная и неприятная история. Я не понимаю ее смысла», - говорит депутат.

«Должен или не должен быть подписан этот закон - пусть решает Президент. Мое мнение, что там должны быть проверены все нормы, как проходило голосование. На этом акцентировали внимание все участники процесса. Однако, я повторяю, что этот закон никому, кроме самих инициаторов, не нужен», - заявила К.ЛЯПИНА.

«Я уверена, что перед выборами его никто не заметит. А мнение, что он повлияет на борьбу с курением, – абсурдные и наивные ожидания», - сказала член фракции НУ-НС.

Первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО считает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о фальсификации законопроекта. «Мы пытались согласовать две версии принятого закона. В.ЛИТВИН подписал несогласованную версию закона. Сейчас тело закона разорвано. В тексте появились коррупционные риски. Налицо - фальсификация закона, налицо - прямое нарушение Регламента. Мне как соавтору этого закона очень неприятно. И комитет на это будет реагировать самым жестким образом», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.

Напомним, 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.