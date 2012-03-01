В Запорожском СИЗО повесился мужчина

В Запорожском СИЗО повесился заключенный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области, заключенный был обнаружен мертвым в петле накануне.

«29 февраля в Запорожском СИЗО подследственный совершил самоубийство», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о суициде в Запорожском СИЗО УНИАН подтвердили и руководстве прокуратуры Запорожской области.

«Действительно, вчера, 29 февраля, в СИЗО повесился заключенный – мужчина 1976 г.р., который был задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью за совершение тяжких преступлений, в частности грабежей в составе ОПГ», - сообщили в прокуратуре, отметив, что по данному факту проводится проверка, однако уже сейчас с большой степенью вероятности можно утверждать, что имело место именно самоубийство.

«Данный заключенный состоял на учете, как страдающий психическим заболеванием и склонный к суициду», - сообщили в прокуратуре.