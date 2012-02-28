Президент ПАСЕ призывает украинскую власть освободить Луценко

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод МИНЬОН призывает украинскую власть освободить бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, приговоренного вчера к четырем годам лишения свободы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Ж.-К.МИНЬОНА.

“Экс-министр внутренних дел не имел честного суда, а обвинения, по которым он признан виновным, абсолютно не оправдывают приговор о заключении. Тот факт, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО все еще находится в заключении, а также осуждение Ю.ЛУЦЕНКО усиливают ощущение, что обвинения против этих обоих оппонентов правительства имеют политическую природу”, - отмечается в заявлении.

Ж.-К.МИНЬОН назвал неприемлемым преследование бывших правительственных чиновников по политическим мотивам в стране, которая является членом Совета Европы. “Эта практика противоречит верховенству права и отдаляет Украину от принципов нашей организации, а также от европейской интеграции, которой хочет страна”, - отметил Президент ПАСЕ.

Он также напомнил, что месяц назад ПАСЕ в своей резолюции требовала отмены обвинений против бывших украинских правительственных чиновников.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу МВД Ю.ЛУЦЕНКО, который работал в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО, к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.