Социологи: динамика рейтинга Попова лучше, чем у Кличко

В Киеве лидерами электоральных симпатий остаются лидер партии УДАР Виталий Кличко и председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Такие результаты социологического исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали социологи Дмитрий Дмитрук и Ольга Балакирева.

"Киевляне уже определились со своими симпатиями - это Виталий Кличко и Александр Попов. Но дистанция между ними составляет менее трех процентов, как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто собирается прийти на выборы" - сказал Д.ДМИТРУК.

По его словам, социологи больше уделяют внимания категории тех избирателей, которые придут на выборы, поскольку именно эти показатели наиболее соответствуют действительности и приближены к возможным результатам на выборах.

В частности, социологи уточнили, что среди киевлян, которые собираются прийти на выборы, кандидатуру В.КЛИЧКО на должность мэра столицы поддерживают 32,2%, а кандидатуру А.ПОПОВА - 29,5%. Третье место занимает глава Европейской партии Николай Катеринчук с 5,6% поддержки избирателей, следующей является Александра Кужель - с 3,6% поддержки киевлян.

При этом социологи утверждают, что для киевлян не важна партийная принадлежность будущего мэра.

"Впрочем насторожить столичную оппозицию должны не абсолютные показатели ее рейтингового кандидата, а динамика рейтингов Виталия Кличко и Александра Попова. У последнего она значительно лучше. Так, в декабре прошлого года Виталий Кличко имел 25,9%, значит роста рейтинга за два месяца практически не произошло (увеличение показателя на 0,2% значительно меньше стандартной статистической погрешности. В свою очередь, глава КГГА Александр Попов нарастил к декабрьским показателям 6,4%", - отметила О.Балакирева, комментируя результаты исследования.

По мнению О.Балакиревой, стоит вспомнить, что полученные цифры - электоральный максимум Кличко учитывая результаты участия оппозиционера в выборах прошлых лет (2006 год - 24% на выборах мэра, 2008-й - 17%). Это объясняет остановку роста рейтинга Кличко - лидера «УДАР». Не исключено, считает Ольга Балакирева, что сегодняшние предпочтения электората существенно изменили свой вектор: от поиска известной личности - к прагматической ориентации на хорошего управленца. Так, рост рейтинга главы КГГА, это вероятный результат достаточно успешной работы его и его команды по наведению порядка в городе.

Справка УНИАН. Центр "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социологических исследований им. Яременко проводил мониторинг общественного мнения населения Киева "Февраль-2012: представления киевлян относительно идеального мэра» с 10 по 20 февраля. В опросе приняли участие 2018 респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3,1%.