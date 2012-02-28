Яценюк озвучил требования оппозиции к Януковичу

Оппозиция разработала перечень требований к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и предложила первоочередные шаги для решения острейших проблем в Украине.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК 27 февраля в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронту Змін".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, эти вопросы оппозиция требует обсудить во время публичной встречи с Президентом.

Как сказал депутат, В.ЯНУКОВИЧ получил “такие конституционные полномочия, которые не получал ни один Президент в этой стране”. “Он получил шанс изменить страну, но не осуществил этот шанс. Я считаю, что Президент ЯНУКОВИЧ - Президент на один срок», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ «первоочередным требованием, которое касается политической жизни страны, является прекращение политических преследований, освобождение Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО и обеспечение их участия в избирательном процессе”.

По его словам, вторым требованием является сделать невозможным внесение изменений в Основной Закон нынешним составом парламента. «Президент ЯНУКОВИЧ еще раз хочет изменить Конституцию под себя, наверное, хочет сделать выборы Президента в парламенте, поскольку они понимают, что он не переизберется в 2015 году на прямых президентских выборах. Но этот парламент не имеет права менять Конституцию, у него нет легитимного мандата от народа Украины», - подчеркнул лидер “Фронту Змін”.

Как заявил А.ЯЦЕНЮК, в сфере внешней политики оппозиция требует пересмотра газовых соглашений с Российской Федерацией: «Украина дотирует российский «Газпром». Цена в 560 долларов является самой высокой среди всех европейских партнеров. И поэтому мы обращались к ЯНУКОВИЧУ - необходимо судиться с россиянами. Ведь газовый контракт подписан под экономическим давлением России», - заявил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК сказал, что в вопросе газотранспортного консорциума сотрудничество может быть исключительно трехсторонним - между Украиной, Россией и Евросоюзом, где Украина “должна иметь контрольный пакет всех компаний”.

По его словам, в то же время, для населения необходимо реализовывать газ собственной добычи, поскольку «цена добычи собственного газа составляет 35 долларов, а для того, чтобы доставить этот газ конечному потребителю, - это максимум 100 долларов”.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что оппозиция также требует от В.ЯНУКОВИЧА начать двусторонние переговоры между Украиной и Россией относительно зоны свободной торговли. По его словам, премьер Николай АЗАРОВ подписал “соглашение о так называемой свободной торговле с СНГ, только никто не знает о том, что в рамках этого соглашения 72 украинские товарные позиции исключены из этого соглашения”.

«То есть, все, как всегда - Россия все продает в Украину, а Украина ничего не продает России», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что следующим требованием оппозиции в сфере внешней политики является подписание Соглашения об ассоциации с ЕС включительно с зоной свободной торговли.

Лидер “Фронту Змін” отметил, что среди требований оппозиции в социально-экономической сфере одним из важнейших является решение вопроса занятости. «Мы имеем пакет законодательства, который сейчас находится в парламенте, и не один раз проваливался провластным большинством, - изменения в Налоговый кодекс. Мы хотим, чтобы он не уничтожал малый и средний бизнес, а стимулировал развитие предпринимательства и создание рабочих мест - в том случае, если вы создали рабочие места, вы платите меньше налогов», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что оппозиция считает необходимым объявить программу Национального банка и Президента Украины относительно кредитования для создания рабочих мест малого и среднего бизнеса. «Мы хотели бы, чтобы закон о первом рабочем месте для молодежи, за который в парламенте второй год подряд не голосует провластное большинство, все же был принят», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что еще одним требованием является пересчет пенсий для 10 миллионов пенсионеров и увеличение их в среднем на 334 грн.

А.Яценюк подчеркнул необходимость сокращения расходов на содержание государственного аппарата, а также уменьшение, как предлагала оппозиция, финансирования Президента, правительства, парламента до уровню 2009 года - на 12 млрд. грн. «Хотите затягивать пояса? Начинайте с себя», - добавил он.

По его словам, в сфере здравоохранения оппозиция требует закрепить на законодательном уровне государственный гарантированный уровень медицинских услуг.

Лидер “Фронту Змін” отметил, что оппозиция разработала свою программу реформирования образовательной сферы. Он отметил, что власть разработала законопроект, который «предусматривает одно, - министерство контролирует все, начиная от ректора и заканчивая собственностью».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, оппозиция также требует моратория на закрытие школ, прежде всего украиноязычных, которые «сейчас фактически под преследованием сегодняшнего режима».