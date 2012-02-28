Клюев в Брюсселе поручился за украинскую ГТС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ назвал спекуляциями заявления об отборе Украиной российского газа в начале февраля этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КЛЮЕВ заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“И то, что были небольшие спекуляции по поводу того, что Украина отбирает газ, идущий в Европу, ну это, легко сказать, неправда. Украина даже предложила России и ЕС отдать часть своего газа из хранилищ для того, чтобы увеличить снабжение газа в Европу”, - сказал А.КЛЮЕВ.

Секретарь СНБО также выразил обеспокоенность “попытками извне создать впечатление ненадежности украинской газотранспортной системы”.

Он отметил, что как человек, который трижды находился в правительстве, дважды в должности вице-премьер-министра и один раз – первого вице-премьер-министра, может уверенно заявить, что проблем с газотранспортной системой не существует.

“Она надежно работает”, - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, если и нужны для модернизации ГТС небольшие инвестиции, то их реально найти, и реально провести эти работы.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заявил, что в феврале Украина несанкционированно отбирала российский газ, предназначенный для европейских потребителей.

В начале февраля уменьшение поставок российского газа наблюдалось в семи европейских странах: Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

Австрийская компания OMV 3 февраля сообщила о том, что “Газпром” предупредил ее о планируемых сокращениях объемов поставляемого газа.