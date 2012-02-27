Янукович вручил Патону орден Свободы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Бориса ПАТОНА с 50-летием пребывания в должности президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и вручил ему орден Свободы.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, во время встречи с Бюро Президиума НАНУ В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Б.ПАТОНА за его полувековую плодотворную работу в должности руководителя Национальной академии наук.

«Нам сейчас нужно посмотреть, как мы будем строить современную модель науки, объединенную с образованием, производством и экономикой. Я рассчитываю на то, что эта работа будет вестись вместе с Вами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Б.ПАТОНУ.

Президент НАНУ, в свою очередь, поблагодарил главу государства за внимание к вопросам развития науки и образования в Украине. «Мы в Национальной академии наук будем пытаться и в дальнейшем строить свою работу так, чтобы развивать все отрасли науки: естественные, гуманитарные и технические», - сказал Б.ПАТОН.

Кроме того, члены Президиума НАНУ подарили В.ЯНУКОВИЧУ книгу воспоминаний современников о Б.ПАТОНА, изданную к 50-летию его пребывания в должности президента НАНУ.