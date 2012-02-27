Близнюк заявляет, что проблему со счетчиками не решить и за 10 лет

Несмотря возможность существенной экономии ресурсов, в ближайшие десять лет в Украине вряд ли будут повсеместно установлены индивидуальные счетчики. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк в интервью ZN.UA.

«Думаю, что мы не решим эту задачу и в ближайшие десять лет. Жильцам все равно. Не все с этим соглашаются и на уровне власти. Ведь параллельно нужно создать целую обслуживающую индустрию», — сообщил министр.

При этом он отменил, что без полного учета коммунальных услуг — невозможно. «В Европе 15 лет ставили приборы учета на срезе здания — получили 5—7% экономии. Когда перешли к системе поквартирного учета, за пять лет — 27% экономии», — напомнил Близнюк.

«У нас технологический учет (сколько вышло из котельной) будет обеспечен уже в этом году. Коммерческий (на уровне среза здания) — сейчас на уровне 30%. Индивидуальных приборов учета установлено очень мало. Но за три года силами собственных производителей мы могли бы закрыть вопрос на направлении тепло и вода. Можно было бы реализовать и другую схему: поставить людям счетчики, потом за счет их экономии обязать вернуть деньги государству», — рассказал министр.