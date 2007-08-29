Россия и США открыли карты в украинском вопросе

Россия и США видят Украину нейтральной, экономически и политически стабильной и, что особенно важно, демократической страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявили российские и американские эксперты.

«Вопрос нейтралитета Украины – принципиальный вопрос для России. Я убежден, что, конечно, нейтральная Украина, это то, что соответствует интересам России, я убежден, что нейтральная Украина – это выгодно самой Украине и выгодно для украинских граждан», - сказал генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл ТАНАЕВ.

По его мнению, чем успешнее будет продвижение Украины по пути демократии, тем эффективнее будут развиваться демократические процессы и в России, поскольку, считает политолог, «неудача демократии в Украине будет только на руку тем политическим силам в России, которые настроены авторитарно».

В то же время другой российский эксперт, заместитель директора Центра политических технологий Алексей МАКАРКИН полагает, что идеальным вариантом для России было бы, если бы Украина участвовала в интеграционных процессах в рамках СНГ и ЕЭП. Однако, по его словам, на сегодняшний день это звучит утопично.

«Россия, наверное, хотела бы, чтобы Украина была нейтральным государством, которое поддерживало бы определенный политический контакт, определенные политические связи и с Россией, и с Западом, но не ориентирована была бы на Запад», - заявил А.МАКАРКИН.

Однако, по его мнению, каждые последующие выборы в Украине дают на это «отрицательный ответ», потому что украинский политический истеблишмент, по его мнению, практически целиком настроен идти на запад.

Что касается США, то, по мнению А.МАКАРКИНА, они ориентированы на западную интеграцию Украины, и в этом смысле готовы работать «со всеми игроками, которые реально ориентированы на такой сценарий».

При этом экс-Посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР отметил, что, по крайней мере, три основные политические силы (какие именно - он не уточнил) имеют консенсус в отношении необходимости скорейшего вступления Украины во Всемирную торговую организацию, а также интенсификацию переговоров по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Кроме того, он считает, что в вопросе взаимоотношений Украины с НАТО у украинских политических сил нет единого мнения, в то же время они признают необходимость сотрудничества с Альянсом.

С.ПАЙФЕР так же убежден, что вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС не является главным вопросом предстоящих парламентских выборов. Он считает, что эти проблемы будут предметом дальнейшего обсуждения как Президента, так и правительства.

При этом он выразил надежду относительно более унифицированной позиции разных ветвей власти Украины по вопросу сотрудничества с НАТО.