Адвокат Луценко говорит, что иск отклонили из-за технической ошибки

Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам генпрокуратуры из-за технической ошибки.

Об этом заявляет на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев, цитируя адвоката Луценко Кена МакКаллиона.

По словам адвоката, в связи с административной ошибкой, он не был уведомлен в электронном виде (или по почте) о решении суда представить отчет по делу Луценко.

"Мы говорили с клерком суда и административные проблемы будут исправлены сегодня", - сказал адвокат МакКаллион.

"Теперь мы будем получать электронные (электронной почте) уведомление из суда, и будем подавать сегодня ходатайство о восстановлении иска, который мы ожидаем, будет предоставлено по решению суда", - добавил адвокат.

В качестве альтернативы адвокат предложил "повторно подать жалобу сегодня, но чувствую, что было бы лучше, чтобы суд восстановил существующие жалобы текущего индекса/регистрационного номера".

"Доказательство информирования ответчиков также будет подано", - подытожил МакКаллион.

Как известно, в пятницу суд Федерального округа Колумбия отклонил иск Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам прокуратуры.

Украинская правда