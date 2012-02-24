Адвокат Луценко говорит, что иск отклонили из-за технической ошибки
Предлагает альтернативу
Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам генпрокуратуры из-за технической ошибки.
Об этом заявляет на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев, цитируя адвоката Луценко Кена МакКаллиона.
По словам адвоката, в связи с административной ошибкой, он не был уведомлен в электронном виде (или по почте) о решении суда представить отчет по делу Луценко.
"Мы говорили с клерком суда и административные проблемы будут исправлены сегодня", - сказал адвокат МакКаллион.
"Теперь мы будем получать электронные (электронной почте) уведомление из суда, и будем подавать сегодня ходатайство о восстановлении иска, который мы ожидаем, будет предоставлено по решению суда", - добавил адвокат.
В качестве альтернативы адвокат предложил "повторно подать жалобу сегодня, но чувствую, что было бы лучше, чтобы суд восстановил существующие жалобы текущего индекса/регистрационного номера".
"Доказательство информирования ответчиков также будет подано", - подытожил МакКаллион.
Как известно, в пятницу суд Федерального округа Колумбия отклонил иск Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам прокуратуры.