В России опасаются вступления Украины в Таможенный союз

Многие чиновники России боятся вступления Украины в Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора 1-го Департамента стран СНГ МИД России Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ в ходе международного медиа-форума «Четвертая власть».

«Есть очень большая часть наших чиновников, которая очень боится того, что Украина вступит в Таможенный союз. На самом деле это огромная головная боль – как быть с такой большой страной, с огромным потенциалом роста», - сказал Д.ПОЛЯНСКИЙ.

Он подчеркнул, что если украинскими властями будет принято такое решение, то Украина будет присоединятся не на «приставном стульчике, а на условиях равноправного члена, который будет диктовать свои условия и отстаивать свои интересы».

По его мнению, этот фактор придется серьезно учитывать. При том, что работа в формате тройки идет очень не просто и будет еще сложнее в случае присоединения Киргизии и Таджикистана, добавил он.

Отвечая на вопрос, почему в Украине есть мнение, что ее пытаются затащить в Таможенный союз, он сказал: «Может быть, потому, что Россия большая. Есть мнение, что Германия хочет все страны Восточной Европы подчинить себе и скупить их активы».

«Кто-то в России может и хочет загнать Украину в Таможенный союз, но поскольку Таможенный союз – это экономическое образование, то здесь действуют экономические принципы, а не политические. Решение исключительно за Киевом», - сказал он.

Д.ПОЛЯНСКИЙ отметил, что Киргизии и Таджикистану для достижения требований Таможенного союза при оптимистическом сценарии потребуется около двух лет.

При этом он отметил, что очень сложно сказать, сколько времени займет вступление Украины в Таможенный союз, если в Киеве будет принято такое решение.

По его словам, кроме переговорной позиции Украины в этом вопросе, надо учитывать фактор ее членства в ВТО.

«Многие в Украине говорят, что членство Украины в ВТО делает невозможным ее присоединение к ТС. Это не так. Любой член ВТО может потребовать пересмотра своих условий присоединения и с этого момента фактически начать их нарушать», - считает он.