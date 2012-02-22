Янукович назначил Хорошковского первым вице-премьером

Освободив кресло министра финансов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым вице-премьер-министром. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил В.ХОРОШКОВСКОГО с должности министра финансов. Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

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